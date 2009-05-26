Адаптация и небольшая доработка флеш шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок205 просмотров

Есть флеш шаблон, с выводом всех материалов через xml.

надо подобрать подобные шрифты под кириллицу, изменить разбивку внутренней страницы, сделать возможность увеличения превьюх картинок (просмотр картинок целиком)

templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23969&pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad

16 лет назад
Hardevil
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RonEXI
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$70
1 день
Быстро выполнил работу четко по ТЗ + некоторые пожелания. В дальнейшем планирую обращаться с заказами.
Хороший заказчик, предоставил четкое ТЗ и оплатил работу сразу после выполнения проекта, обращайтесь.

Заявки фрилансеров

RonEXI
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад