Создание калькуляторов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок354 просмотра

Нужно создать 4 калькулятора на php в максимально быстрые сроки (тема - жалюзи, окна, рольставни). Пишите сроки/цену. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

PHP
16 лет назад
elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

kintup
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
-

Заявки фрилансеров

kintup
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад