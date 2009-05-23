Разработка программной части интерфейса.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки255 просмотров

Разработка программной части основного интерфейса браузерной on-line игры.

срок 14 дней

Подробности В ТЗ

16 лет назад
Redinskiy
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров