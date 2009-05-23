Уважаемые веблансеры! Есть интересное задание для опытного Веб-программиста... Выбранный исполнитель, справившийся с проектом, получит серию подобных заказов. Оставляйте свои предложения здесь, в личку просьба не писать! Веб-студии ПРОСЬБА ...
Разработка программной части интерфейса.
Разработка программной части основного интерфейса браузерной on-line игры.
срок 14 дней
Подробности В ТЗ
Заявки фрилансеров
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