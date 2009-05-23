Устранение проблем на сайте после смены хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок182 просмотра

Устранение проблем, возникших при переносе сайта с хостинга linux на windows. Подробности в файле ТЗ

Linux
16 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Georgiy_1978
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Georgiy_1978
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
16 лет назад