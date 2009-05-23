Нужно сделать клон приложения под социальную сеть Вконтакте. В идеале исполнитель должен иметь в своём портфолио созданные им приложения для Вконтакте. Также, исполнитель должен обладать опытом "прикручивания" платёжных систем WM и ЯД к ...
Устранение проблем на сайте после смены хостинга
Устранение проблем, возникших при переносе сайта с хостинга linux на windows. Подробности в файле ТЗ
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