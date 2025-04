Шопскрипт - исправить ошибку

В общем в раздел продукции поставили визуальный редактор

А в разделе редактирования страниц какие то косяки вылезли

Warning: include_once(/home/users/y/yakooobin/domains/tvboom.kz/FCKeditor/fckeditor.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/y/yakooobin/domains/tvboom.kz/includes/admin/sub/conf_aux_pages.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/users/y/yakooobin/domains/tvboom.kz/FCKeditor/fckeditor.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/users/y/yakooobin/domains/tvboom.kz/includes/admin/sub/conf_aux_pages.php on line 10

Fatal error: Class 'FCKeditor' not found in /home/users/y/yakooobin/domains/tvboom.kz/includes/admin/sub/conf_aux_pages.php on line 65