Необходимо разработать веб сервис, аналог 1ps.ru, только очень упрощенный вариант. Т.е. задача сервиса распространить размещенное объявление на сервисе на множество тематических сайтов. Количество сайтов ограничено - 45. Есть список сайтов. На сайтах поля не совпадают. ...
Простой сайт (конкурс красоты - движок DLE)
Детали и мелочи (без дизайна, только функционал):
1) Необходим весьма простой сайтик, использовать ТОЛЬКО движек DLE (+ модули).
2) Должен выполнять задачу: регистрация пользователей с заданными полями (не только желаемый ник, емаил, пароль, а при регистарции полей для заполнения будет больше) + аваторка - должна быть куда большего размера (туда будет загружаться фотография пользователя) + сделать возможным загружку 5-6 фотографий (одна выводиться как аваторка увеличенного размера, другие при полном просмотре профиля).
3) Прикрутить модуль VIP аккаунтов - анкета пользователя становится дсотупна после того, как он из обычного аккаунта попадает в группу VIP
4) Голосование за анкеты участников (напоминаю, проект - конкурс красоты).
5) ТОП участников
6) Вывод участников не больше 9-12 человек на лист (3 ряда по 4 человека, или 4 ряда по 3 человека, или 3 ряда по 3 человека - в зависимости от размера фотографии, что Вы сделаете - по ходу дела увидем).
7) Может быть какие-то мекие детали по ходу дела.
P.S. Желательно партнерскую програму добавить - самую простую (% от затрат пользователей, вернее активации своих анкет).
Аська 1332814 (проект срочный и не сложный, большинство описанного в движке дле уже есть, или нуждается в мелких доработках, движек 7.5 могу скинуть).
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