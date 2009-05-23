Простой сайт (конкурс красоты - движок DLE)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок231 просмотр

Детали и мелочи (без дизайна, только функционал):

1) Необходим весьма простой сайтик, использовать ТОЛЬКО движек DLE (+ модули).

2) Должен выполнять задачу: регистрация пользователей с заданными полями (не только желаемый ник, емаил, пароль, а при регистарции полей для заполнения будет больше) + аваторка - должна быть куда большего размера (туда будет загружаться фотография пользователя) + сделать возможным загружку 5-6 фотографий (одна выводиться как аваторка увеличенного размера, другие при полном просмотре профиля).

3) Прикрутить модуль VIP аккаунтов - анкета пользователя становится дсотупна после того, как он из обычного аккаунта попадает в группу VIP

4) Голосование за анкеты участников (напоминаю, проект - конкурс красоты).

5) ТОП участников

6) Вывод участников не больше 9-12 человек на лист (3 ряда по 4 человека, или 4 ряда по 3 человека, или 3 ряда по 3 человека - в зависимости от размера фотографии, что Вы сделаете - по ходу дела увидем).

7) Может быть какие-то мекие детали по ходу дела.

P.S. Желательно партнерскую програму добавить - самую простую (% от затрат пользователей, вернее активации своих анкет).

Аська 1332814 (проект срочный и не сложный, большинство описанного в движке дле уже есть, или нуждается в мелких доработках, движек 7.5 могу скинуть).

DLE
16 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб сервис

    Необходимо разработать веб сервис, аналог 1ps.ru, только очень упрощенный вариант. Т.е. задача сервиса распространить размещенное объявление на сервисе на множество тематических сайтов. Количество сайтов ограничено - 45. Есть список сайтов. На сайтах поля не совпадают. ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль оплаты постинга на IPB 2.3.6

    Неоходимо написать модуль оплаты за сообщения на форуме поднятого на IPB v2.3.6 основные функции модуля 1.Разделение стоимостей новой темы и поста. 2.Динамическое вычисление стоимости поста(новой темы) по следующему алгоритму: Смотрится ценник ...

    Написание постов
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с CMS DLE и phpBB

    Нужен веб программист по работе с CMS DLE и phpBB . Требование: четкое понимание того что делает, знание этих CMS, выдерживать сроки, исполнительность. Цена = качество. ПРедлагать реальные цены (не дорого). Подроднее в icq: ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт для геотаргетинга на базе GeoIP.

    Нужно написать скрипт с использование MySQL для определения географического местонахождения пользователя по IP на основе базы GeoIP (http://ipgeobase.ru/cgi-bin/Archive.cgi). Скрипт должен работать следующим образом: после закачки на сервер и открытия к примеру страницы, которая вызывает этот ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт психологического теста

    $100

    Необходимо разработать сайт для проведения психологического эксперимента с фотографиями. Работа включает PHP-скрипты, обеспечивающие работу сайта, и БД. Сайт состоит из публичной части и админки. В публичной части: 1. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработать сайт

    Задача: Доработать сайт: www.mari-juana.net 1.Прикрепить форму почтового заказа на сайт 2.Прикрепить используемый шаблон к Jomla 1.5 используемую на хостинге,где лежит сайт. 3.Дать подробные инструкции,как пользоваться с Jomla(что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад