Нужно ТЗ под новостной сайт на Битриксе.

А то как же заказать проект, если ТЗ нет. Дизайн проекта готов, надо искать разработчика. А без ТЗ - ...

Может у кого (хотя бы новостная его часть) может осталось?

Весьма буду благодарен, если кинете его на igor888 собака list.ru