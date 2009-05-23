Есть проект реализации возможности интеграции существующего интернет-магазина, на базе OsCommerce (Mysql + PHP), в интерфейс группы вКонтакте - то есть возможность того, чтобы приложение выкачивало товары из базы удаленной и делало заказ. ...
Прописать css для mainmenu
Необходимо прописать стили для меню. за подробностями стучите в асю. работы мин на 20.
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