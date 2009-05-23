Прописать css для mainmenu

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок245 просмотров

Необходимо прописать стили для меню. за подробностями стучите в асю. работы мин на 20.

CSS
16 лет назад
GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнил быстро и качественно. Очень мне помог, рекомендую.
Очень приятный заказчик. Четкое тз, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад