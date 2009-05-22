Скрипт для автозаполнения базы данных MySql

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок310 просмотров

Из файла необходимо выбрать данные и добавить их в БД. А так же на основании этих данных добавить описания.

Скриптом должен быть не одноразовым.

Предпочтение отдаётся самостоятельным исполнителям.

Пример файла и структура БД в приложении.

MySQL
16 лет назад
tigrik55
Гость 
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18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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