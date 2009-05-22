Сделать движущийся текст

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Закрыт11 заявок369 просмотров

Необходимо сделать вот что: http://avtosdelka.ru/

как у них двигается текст в окне.

плачу через yandex деньги, ваша цена?

16 лет назад
biatlon2
Данила 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

metkram
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

metkram
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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