Интеграция Wordpress с сайтом на Oscommerce

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Текущая ситуация - http://www.canadabicycleparts.com/store/catalog/wp.php. Wordpress интегрирован через iframe.

хотелось бы чтобы страницы wordpress были доступны не внутри iframe а как отдельные страницы. Для таких страниц должны показываться архивы Wordpress вместо категорий продуктов OScommerce.

WordPress
16 лет назад
willarin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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