Выбор каталога для Bitrix

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Завершен4 заявки155 просмотров

Здравствуйте, нужен специалист по Bitrix.

Нужно сделать выбор каталога. пример http://all-hotels.ru/index.ru.html?kk=911af23f43

Т.е. при выборе региона выходит отель. то что в регионе.

а мне нужна такая система, только штук4.

специалность / форма обучения / регион / вуз

т.е. при выборе спецальность / выходит форма обучения ну и тд.

Надо срочно!.

контакты: аська 329-290-205

16 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
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Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад