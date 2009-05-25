Выбор каталога для Bitrix

Здравствуйте, нужен специалист по Bitrix.

Нужно сделать выбор каталога. пример http://all-hotels.ru/index.ru.html?kk=911af23f43

Т.е. при выборе региона выходит отель. то что в регионе.

а мне нужна такая система, только штук4.

специалность / форма обучения / регион / вуз

т.е. при выборе спецальность / выходит форма обучения ну и тд.

Надо срочно!.

контакты: аська 329-290-205