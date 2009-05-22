Второй rss канал под DLE для яндекс.новостей

Необходим второй рсс канал для экспорта в яндекс.новости (отдельный).

Так-же было бы неплохо если сделать возможным при добавлении новости указать галочкой что данная новость будет для яндекс.новости.

Стандартный как бы подходит, но нужно изменить чтобы как автор указывался не логин пользователя, а полное имя из профиля и чтобы он работал не зависимо от основного канала.