Второй rss канал под DLE для яндекс.новостей

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходим второй рсс канал для экспорта в яндекс.новости (отдельный).

Так-же было бы неплохо если сделать возможным при добавлении новости указать галочкой что данная новость будет для яндекс.новости.

Стандартный как бы подходит, но нужно изменить чтобы как автор указывался не логин пользователя, а полное имя из профиля и чтобы он работал не зависимо от основного канала.

DLE
16 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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