Нужно установить кликабельную ссылку в дополнительном поле (указывается при регистрации) на форуме IPB.
Скрипт парсер для Интернет магазина. Срочно!
Нужен скрипт парсер который скопирует все товары с магащина www.compusa.com на мой магазин в Zen Cart.
Копировать нужно: Название товара, Описание, Фото + цену автоматически устанавливать по процентам на моем магазине (т.е. если там цена 1000$, скрипт должен автоматом сделать – 30% например и это и будет моя цена в моем магазине).
Необязательно делать парсер и интегратор и.т.д. Можно сделать в два шага, например сграбить все товары в Екселл или в HTML, а потом (я правда не знаю как) запулить все товары по нужным категориям в мой магазин.
Пишите Ваши предложения и цены.
Vse tovary dolzhny byt v moem magazine. Fotka tovara dolzhna byt na moem hostinge (krome fotok v opisanii ih mozhno ostavit kak est).
Zaidite na moy magazin ii vybraite lyboi tovar vy yvidite chto seredina opisania tovara kotoroia est na compusa ia ne kopiroval i ee ne nyzhno kopirovat t.k. tam razlichnye ssylki i.t.d. T.e. nyzhno grabit opisania tak kak y menia seichas tovary sgrableny vrychnyy.
Teper vopros ceny tovarov. Ceny bydyt opredeliatsa v moem magazine vzavisimosti ot cen na compusa.
T.e. naprimer esli tam cena do 100$ to script ostavliaet ety ceny. Esli ot 101 - 500$ to script ymenshaet ceny na 40% + 9.95$, esli ot 501 - 1000$ to script ymenshaet 30% i.t.d. t.e. dlia raznyh cenovyh kategorii y menia raznye kriterii.
Выбираю того кто предложит Качество + Низкая цена.
Оплата по Webmoney в WMZ или ВТБ24 (Телебанк) после того как работа выполнена, и я буду видеть работу парсера в действии.
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