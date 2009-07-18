Нужен флеш MP3 плеер на Action Script 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки203 просмотра

Нужен плеер такого плана:

http://avaxhome.ws/misc/Flashden_Dynamic_Mp3_Player_xml.html

То есть, чтоб имел Playlist. Картинки к трэкам не обязательны. Также не нужны категории<: вверху="" кнопки="" навигации="" внизу="" названия="" трэков.="" <="" p="">

Исходники обязательно. Желательно готовое решение, так как нужен до 22 мая до обеда(максимум вечером, иначе бы сам писал). Плеер будет встроен во флэш сайте и >>. Дизайн не важен, сам поменяю.

Тут работа не совсем для программиста а для тех кто хорошо умеет пользоваться поисковикам или имеет уже готовый такой плеер.

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Астрономические цены не желательны, так как можно купить такие плееры и в интернете.

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Еще раз:

-не должен быть связан с HTML файлом

-Нужен простой плеер MP3 файлов с плейлистом

Всем спасибо Уже сам нашел. Жаль что предложения не в тему, я же обьяснил что именно нужно.

HTML
16 лет назад
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Satist
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Спасибо Максиму. Очень помог. Давно искал нормальный мп3 плеер. Получил именно то что хотел. Надеюсь еще будем сотрудничать. Кстати. Он единственный который мог предложить именно то что я искал. Было пару предложений но не подходящие. Человек сам меня нашел и спросил если нужен еще. Хотя проект давно стоит, только сейчас нашел решение, благодаря ему.
Продал готовое решение Сергею. Сергей доволен. Я тоже.

Заявки фрилансеров

Satist
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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