Yii программист

ИЩУ

Работу на неполный рабочий день (от 5 до 8 часов в день).

ОПЛАТА

час работы- 20$ (реального программирования, а не творческого проектирования)

месячный оклад - 1000$ (только за счет неполного рабочего дня и времени на проектирование кода)

В основном, работаю попроектно с предоплатой или поэтапной оплатой (только для новых клиентов)

Цены не заламываю

КРАТКО О СЕБЕ

Специализируюсь на разработке и доработке средних и крупных проектов. От сайта-визитки и до интернет-магазина с многосайтовостью и многоязычностью. Так же занимаюсь поддержкой сайтов. Обожаю yii

ИНТЕРВЬЮ СО МНОЙ

http://yiitalk.rpod.ru/263953.html

КОНТАКТЫ

ICQ: 7306857

email: [email protected]

skype: vtp.mf

МЕСТА РАБОТЫ

Фриланс - 2007-2014 (отзывы - weblancer.net)

web-студия Vemacom Digital - 2009

рекламное агентство Valentrans - 2010

megaflowers, Доставка букетов по всему миру 2011-2014.

НАГРАДЫ

В 2001-м году 3-е место в республиканской олимпиаде по математике.

В 2004-м — 1-е место в республиканской олимпиаде по информатике среди технических вузов.

НАВЫКИ И УМЕНИЯ

ВЕРСТКА

Блочная, twitter bootstrap

PHP

программирую с 2006-го года

Имею опыт работы с xslt.

Фреймворки: yii/yii2, cakephp, codeigniter

CMS: Joomla, DLE, EximusCommerce

Системы контроля версий: git, svn

YII (основной навык)

с 2009-го года

Многосайтовость, многоязычность, миграции, консольные команды, аутентикация, модули, расширения, виджеты, темизация и т.д. (все)

Разрабатываю свою CMS, которая сейчас в закрытой стадии.

Автор нескольких расширений:

Yii1 - CkEditor, ElrteWidget, langurlmanager

Yii2 - crud-actions )

Автор нескольких исправлений в yii.

JAVASCRIPT

с 2007-го года.

Библиотеки: jquery, prototype, mootools, base и подобные

API: Яндекс-карты, Гугл карты, Гугл аналитикс api, Leaflet.js

ПРОЕКТЫ

YII (публичные)

http://florada.ru

http://megaflowers.ru/

http://valentrans.ru/

http://rezident-taxi.ru/

http://rezident-sto.ru/

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