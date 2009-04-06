ИЩУ
Работу на неполный рабочий день (от 5 до 8 часов в день).
ОПЛАТА
час работы- 20$ (реального программирования, а не творческого проектирования)
месячный оклад - 1000$ (только за счет неполного рабочего дня и времени на проектирование кода)
В основном, работаю попроектно с предоплатой или поэтапной оплатой (только для новых клиентов)
Цены не заламываю
КРАТКО О СЕБЕ
Специализируюсь на разработке и доработке средних и крупных проектов. От сайта-визитки и до интернет-магазина с многосайтовостью и многоязычностью. Так же занимаюсь поддержкой сайтов. Обожаю yii
ИНТЕРВЬЮ СО МНОЙ
http://yiitalk.rpod.ru/263953.html
КОНТАКТЫ
ICQ: 7306857
email: [email protected]
skype: vtp.mf
МЕСТА РАБОТЫ
Фриланс - 2007-2014 (отзывы - weblancer.net)
web-студия Vemacom Digital - 2009
рекламное агентство Valentrans - 2010
megaflowers, Доставка букетов по всему миру 2011-2014.
НАГРАДЫ
В 2001-м году 3-е место в республиканской олимпиаде по математике.
В 2004-м — 1-е место в республиканской олимпиаде по информатике среди технических вузов.
НАВЫКИ И УМЕНИЯ
ВЕРСТКА
Блочная, twitter bootstrap
PHP
программирую с 2006-го года
Имею опыт работы с xslt.
Фреймворки: yii/yii2, cakephp, codeigniter
CMS: Joomla, DLE, EximusCommerce
Системы контроля версий: git, svn
YII (основной навык)
с 2009-го года
Многосайтовость, многоязычность, миграции, консольные команды, аутентикация, модули, расширения, виджеты, темизация и т.д. (все)
Разрабатываю свою CMS, которая сейчас в закрытой стадии.
Автор нескольких расширений:
Yii1 - CkEditor, ElrteWidget, langurlmanager
Yii2 - crud-actions )
Автор нескольких исправлений в yii.
JAVASCRIPT
с 2007-го года.
Библиотеки: jquery, prototype, mootools, base и подобные
API: Яндекс-карты, Гугл карты, Гугл аналитикс api, Leaflet.js
ПРОЕКТЫ
YII (публичные)
Портфолио
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- Резидент автосервис386 просмотров
- Сайт рекламного агенства Valentrans552 просмотра