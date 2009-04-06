Satist

Максим Фуртуна Satist

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Yii программист

ИЩУ

Работу на неполный рабочий день (от 5 до 8 часов в день).

ОПЛАТА

час работы- 20$ (реального программирования, а не творческого проектирования)

месячный оклад - 1000$ (только за счет неполного рабочего дня и времени на проектирование кода)

В основном, работаю попроектно с предоплатой или поэтапной оплатой (только для новых клиентов)

Цены не заламываю

КРАТКО О СЕБЕ

Специализируюсь на разработке и доработке средних и крупных проектов. От сайта-визитки и до интернет-магазина с многосайтовостью и многоязычностью. Так же занимаюсь поддержкой сайтов. Обожаю yii

ИНТЕРВЬЮ СО МНОЙ

http://yiitalk.rpod.ru/263953.html

КОНТАКТЫ

ICQ: 7306857

email: [email protected]

skype: vtp.mf

МЕСТА РАБОТЫ

Фриланс - 2007-2014 (отзывы - weblancer.net)

web-студия Vemacom Digital - 2009

рекламное агентство Valentrans - 2010

megaflowers, Доставка букетов по всему миру  2011-2014.

НАГРАДЫ

В 2001-м году 3-е место в республиканской олимпиаде по математике.

В 2004-м — 1-е место в республиканской олимпиаде по информатике среди технических вузов.

НАВЫКИ И УМЕНИЯ

ВЕРСТКА

Блочная, twitter bootstrap

PHP

программирую с 2006-го года

Имею опыт работы с xslt.

Фреймворки: yii/yii2, cakephp, codeigniter

CMS: Joomla, DLE, EximusCommerce

Системы контроля версий: git, svn

YII (основной навык)

с 2009-го года

Многосайтовость, многоязычность, миграции, консольные команды, аутентикация, модули, расширения, виджеты, темизация и т.д. (все)

Разрабатываю свою CMS, которая сейчас в закрытой стадии.

Автор нескольких расширений:

Yii1 - CkEditor, ElrteWidget, langurlmanager

Yii2 - crud-actions )

Автор нескольких исправлений в yii.

JAVASCRIPT

с 2007-го года.

Библиотеки: jquery, prototype, mootools, base и подобные

API: Яндекс-карты, Гугл карты, Гугл аналитикс api, Leaflet.js

ПРОЕКТЫ

YII (публичные)

http://florada.ru

http://megaflowers.ru/

http://valentrans.ru/

http://rezident-taxi.ru/

http://rezident-sto.ru/

Более подробно обо мне

Портфолио

Отзывы заказчиков

russur
Руслан 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$30
9 баллов
15 лет назад
Карта свадебного маршрута
DLE
Хороший специалист! Немного затянулось по срокам, но работу выполнил качественно и профессионально. Рекомендую.
Работа. с этим заказчиком и дальше. Советую.
Ответный отзыв
g00dwin
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Карта региона на основе Яндекс.Карт.
Очень адекватный и ответственный. Работу выполнил четко и красиво.
Хороший заказчик, быстро сработались. Будем работать еще
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
16 лет назад
AJAX фотогалерея для самописного CMS
AJAX
Спасибо Максиму. Получил почти то что мне нужно. В очередной раз выручил. Еще будем сотрудничать.
В очередной раз сработались. Будем еще работать.
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Нужен флеш MP3 плеер на Action Script 2.0
HTML
Спасибо Максиму. Очень помог. Давно искал нормальный мп3 плеер. Получил именно то что хотел. Надеюсь еще будем сотрудничать. Кстати. Он единственный который мог предложить именно то что я искал. Было пару предложений но не подходящие. Человек сам меня нашел и спросил если нужен еще. Хотя проект давно стоит, только сейчас нашел решение, благодаря ему.
Продал готовое решение Сергею. Сергей доволен. Я тоже.
Ответный отзыв
LykaM
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Доделать массовую загрузку файлов на Flash
Все четко и на высшем уровне! По возможности обращусь еще раз, огромное спасибо..!
Хотя я и не эксперт в flash(actionscript), но, я рад предоставленной возможности поработать с ним.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
12 отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
#310
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $500от 5 дней
#858
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
#1035
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 3 дней
#1373
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#7098