Необходимо анимировать логотип. Анимация не сложная. Жду предложений по изысканой и ненавязчивой анимации от исполнителей. http://048-design.ru/gamma/logo.gif Логотип в приложении. Срок - 3 дня. ICQ - 320153475
Сбор информации - написать скрипт парсера сайтов
Сделать парсер сайтов
* http://tender.mos.ru/pgz/contract.aspx
* http://zakupki.gov.ru/Tender/Purchase.aspx
Собирать и структурировать информацию в MySql
Собирать информацию о заявках по полям:
1. Тип
ОА - открытый ауцион
ЭА - электронный аукцион
ОК - Открытый конкурс
ЗК - Запрос котировок
2. Реестровый номер
090520/000593/170
3. Ссылка
http://zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=374645
4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (время местное)
5. Дата рассмотрения заявок на участие в торгах
6. Дата проведения торгов
7. Название работы
Сопровождение автоматизированной системы «Интернет портал Федерального государственного учреждения Федерального института промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».
8. Государственный заказчик
ФГУ Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
9. Обеспечение заявки
360000.00
10. Обеспечение исполнения контракта
360000.00
11. Начальная цена
1200000.00
12. Документация к торгам (автоматически должна скачиваться, tif, rar, doc, jpg, pdf и т.п.)
13. Мониторинг изменений к документации (автоматическое скачивание их)
14. Адрес заказчика
15. Контактное лицо
16. Место и вид подачи котировочных заявок
17. Cрок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
18. Cрок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
19. Ссылки на приложенные документы.
Для закрытых заявок собирать поля (Текущая дата > Даты проведения):
0. количество участников
1. Наименование частников
2. Отклоненные участники
3. Цена победителя
4. Цена следующая за победителем
5. Цены других участников - там, где они показываются
6. Ссылка на протокол (или лучше автоматическое скачивание его к нам)
7. Номер и дата протокола
Заявки фрилансеров
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