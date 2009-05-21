Сбор информации - написать скрипт парсера сайтов

Сделать парсер сайтов

* http://tender.mos.ru/pgz/contract.aspx

* http://zakupki.gov.ru/Tender/Purchase.aspx

Собирать и структурировать информацию в MySql

Собирать информацию о заявках по полям:

1. Тип

ОА - открытый ауцион

ЭА - электронный аукцион

ОК - Открытый конкурс

ЗК - Запрос котировок

2. Реестровый номер

090520/000593/170

3. Ссылка

http://zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=374645

4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (время местное)

5. Дата рассмотрения заявок на участие в торгах

6. Дата проведения торгов

7. Название работы

Сопровождение автоматизированной системы «Интернет портал Федерального государственного учреждения Федерального института промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

8. Государственный заказчик

ФГУ Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

9. Обеспечение заявки

360000.00

10. Обеспечение исполнения контракта

360000.00

11. Начальная цена

1200000.00

12. Документация к торгам (автоматически должна скачиваться, tif, rar, doc, jpg, pdf и т.п.)

13. Мониторинг изменений к документации (автоматическое скачивание их)

14. Адрес заказчика

15. Контактное лицо

16. Место и вид подачи котировочных заявок

17. Cрок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

18. Cрок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

19. Ссылки на приложенные документы.

Для закрытых заявок собирать поля (Текущая дата > Даты проведения):

0. количество участников

1. Наименование частников

2. Отклоненные участники

3. Цена победителя

4. Цена следующая за победителем

5. Цены других участников - там, где они показываются

6. Ссылка на протокол (или лучше автоматическое скачивание его к нам)

7. Номер и дата протокола