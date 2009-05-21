Подключение PayPal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок157 просмотров

Есть верифицированный PayPal-аккаунт. Задача - подключить к сайту прием денег через эту платежную систему. Желательно иметь опыт подобной работы. Если есть такой опыт - укажите.

Сайт на PHP, MySQL.

MySQLPHP
16 лет назад
injapan
Руслан 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров