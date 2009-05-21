Медленно загружается сайт

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Закрыт10 заявок633 просмотра

Здравствуйте. Нужно посмотреть почему медленно загружается сайт luxwatchesточкару.

В опере, мозилле, файрфоксе все ок. Но в интернет эксплоэре грузится по пол часа. Загрузка главной страницы больше 5 секунд, переходы в страницах каталога занимают от 5 до 10 секунд. Хостинг уже несколько раз меняли, значит дело не в нем.

Необходимо уточнить в чем проблема.

16 лет назад
chasiki
Петр 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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