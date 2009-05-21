Задание для специалиста по программированию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки206 просмотров

Имеются:

- готовые свёрстанные шаблоны

-html

-подробное техническое задание в приложении.

Нужен:

-опытный специалист

-чёткие сроки

-чёткая стоимость

-портфолио с рекомендациями

В топике пож-та указывайте свои контакты, сроки и цены.

В личку просьба не писать ибо не пользуюсь ею.

HTML
16 лет назад
Madeconomist
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

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