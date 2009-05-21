Есть сайт на Joomla 1.5.10 Нужно сделать такой раздел, чтоб пользователи могли забивать свое время. Выглядит это так: Я в админке прописываю свободное свое время, можно без админки, в файле каком то. ...
Нужно поправить сайт
Требуется сделать поправки на сайте
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