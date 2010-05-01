Создать таблицу записей на занятия в мотошколу

Есть сайт на Joomla 1.5.10

Нужно сделать такой раздел, чтоб пользователи могли забивать свое время.

Выглядит это так:

Я в админке прописываю свободное свое время, можно без админки, в файле каком то. Сохраняю.

На сайте отображается таблица вида:

Пн. Вт. Ср. Чт......

10:00 Занято Занято Забить Забить

11:00 Забить Забить Забить Забить

12:00 Занято Занято

13:00

14:00

15:00

.......

Слово Забить должно отображатся ссылкой, нажав на нее, ученик попадает на страницу с полями, где нужно заполнить:

ФИО:

Телефон (необязательно).

Сохраняет и время в таблице забивается для него.

Указывайте сразу в проекте цену, сроки не горят.

Предпочтение меньшей цене и хорошим отзывам =)