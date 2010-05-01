Разработать (или переделать стандартный ) шаблон (морду) для CMS Интернет магазина. ShopCMS или WebAsyst Shop-Script шаблон должен поддерживать стандарт xhtml (для мобльных телефонов) ...
Создать таблицу записей на занятия в мотошколу
Есть сайт на Joomla 1.5.10
Нужно сделать такой раздел, чтоб пользователи могли забивать свое время.
Выглядит это так:
Я в админке прописываю свободное свое время, можно без админки, в файле каком то. Сохраняю.
На сайте отображается таблица вида:
Пн. Вт. Ср. Чт......
10:00 Занято Занято Забить Забить
11:00 Забить Забить Забить Забить
12:00 Занято Занято
13:00
14:00
15:00
.......
Слово Забить должно отображатся ссылкой, нажав на нее, ученик попадает на страницу с полями, где нужно заполнить:
ФИО:
Телефон (необязательно).
Сохраняет и время в таблице забивается для него.
Указывайте сразу в проекте цену, сроки не горят.
Предпочтение меньшей цене и хорошим отзывам =)
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