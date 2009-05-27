Парсер цен ЯМ

Задача: Парсинг по списку товарных карточек с Яндекс Маркет

Исходника файла для парсера из которого будут браться данные, что надо парсить:

Первый вариант исходника файла для парсера : в нем будет, "код товара"(на поиск не влияет, нужен для привязки в базу 1С), название модели (нужно для поиска на ЯМ)

Пример файла :

Б0008223 Philips 37PFL7603

Б0007910 Philips 37PFL9603

Б0006807 Philips 37PFL5322

Б0006808 Philips 37PFL7603

(разделитель табуляция)

Второй вариант исходника файла для парсера: "код товара" , прямая ссылка ТК на ЯМ

Пример файла:

Б0006645 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90569&modelid=417328

Б0010584 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=1563704

(разделитель табуляция)

Что нужно получить в результате после парсинга:

"код товара" ; "название КТ на ЯМ" ; "ссылка КТ на ЯМ" ; "кол-во предложений на КТ" ; "минимальная цена на КТ" ; "максимальная цена на КТ"; "средняя цена на КТ" ; "цена 3 места на КТ" ; "цена 5 места" ; "цена 10 места" ; "цена определенного ИМ"(скажу потом) ; "место определенного ИМ"(скажу потом)

Пример результата:

Б0000132;Vitek VT-1463;http://market.yandex.ru/model.xml?hid=765280;15;481;952;630;550;600;625;570(цена ИМ например xxx.ru ) ;7(место ИМ например xxx.ru )

Результат должен сохраниться в txt-формате , разделитель " ; " или "табуляция" - нужен выбор.