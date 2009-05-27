Разработать (или переделать стандартный ) шаблон (морду) для CMS Интернет магазина. ShopCMS или WebAsyst Shop-Script шаблон должен поддерживать стандарт xhtml (для мобльных телефонов) ...
Парсер цен ЯМ
Задача: Парсинг по списку товарных карточек с Яндекс Маркет
Исходника файла для парсера из которого будут браться данные, что надо парсить:
Первый вариант исходника файла для парсера : в нем будет, "код товара"(на поиск не влияет, нужен для привязки в базу 1С), название модели (нужно для поиска на ЯМ)
Пример файла :
Б0008223 Philips 37PFL7603
Б0007910 Philips 37PFL9603
Б0006807 Philips 37PFL5322
Б0006808 Philips 37PFL7603
(разделитель табуляция)
Второй вариант исходника файла для парсера: "код товара" , прямая ссылка ТК на ЯМ
Пример файла:
Б0006645 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90569&modelid=417328
Б0010584 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=1563704
(разделитель табуляция)
Что нужно получить в результате после парсинга:
"код товара" ; "название КТ на ЯМ" ; "ссылка КТ на ЯМ" ; "кол-во предложений на КТ" ; "минимальная цена на КТ" ; "максимальная цена на КТ"; "средняя цена на КТ" ; "цена 3 места на КТ" ; "цена 5 места" ; "цена 10 места" ; "цена определенного ИМ"(скажу потом) ; "место определенного ИМ"(скажу потом)
Пример результата:
Б0000132;Vitek VT-1463;http://market.yandex.ru/model.xml?hid=765280;15;481;952;630;550;600;625;570(цена ИМ например xxx.ru ) ;7(место ИМ например xxx.ru )
Результат должен сохраниться в txt-формате , разделитель " ; " или "табуляция" - нужен выбор.
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