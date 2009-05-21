Верстка + Настройка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок212 просмотров

Здравствуйте, необходимо установить готовый дизайн и настроить его+много работы по настройке самого сайта (модули, апгрейты) оставляйте контактные данные+цена,подробности при переписке, с самым достойным кандидатом свяжемся сами.Проект серьезный!

16 лет назад
Radist666
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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