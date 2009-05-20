Работа с IPB форумом

Нужно сделать небольшие доработки IPB форума.

1) При быстром и обычном ответе на посты добавить новые блоки со смайликами. По умолчанию такой блок один. Надо сделать 3 разных блока, у каждого из которых будут свои смайлы. Блоки должны быть аналогичны блоку по умолчанию (в плане использования и отображения).

2) Каждой группе надо задать отдельную картинку, которая будет отображаться на панельке редактирования.

3) Смайлики в этих блоках должны сортироваться в одинаковом порядке (по имени картинки-смайлика, то есть 001.gif будет сверху, 002.gif – чуть ниже, или же по времени добавления в хронологическом порядке). Смайлики при быстром ответе и обычном ответе должны сортироваться одинаково (по умолчанию в обычном ответе сортировка идет по последнему добавленному, в быстром ответе ровно наоборот).

4) Всем смайликам во всех группах надо задавать код :code: (можно отдельным файлом, можно внутри админки), как есть у смайлов по умолчанию.

Оплата: вы показываете работающий пример на своем хостинге, получаете деньги, предоставляете исходники (или сами устанавливаете на нашем форуме).

P.S. Возможно дальнейшее сотрудничество по серьезной доработке форума.