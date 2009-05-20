Гугл мэпс: Доработки на сайте.

1) Есть карта, на ней отображаются гугловские объекты. Под картой есть фильтры, которые отсеивают эти объекты на карте. Когда нажимаем кнопку поиск, на странице появляется список объектов удовлетворяющий фильтрам.

Нужно сделать, чтобы карта тоже была фильтром. Т.е. если мы зазумились на карте (на России), то соответственно поиск будет по фильтрам + только в пределах России.

2) Нам необходимо сделать поиск как на maps.google.com/, то есть чтобы над нашей картой был поиск (скорее лучше это назвать средством позиционирования). Я ввел "Москва" и карта должна позиционироваться на Москву.

3) Существуют популярные форматы трекеров создаваемые GPS навигаторами. В дальнейшем нам нужно будет сделать выгрузку этих трекеров на сайт и отображение их на сайте (на карте). С возможностью редактирования каждой точки трека

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