Выплываюее меню на AJAX

Есть страница сайта. Надо сделать сбоку меню такого вида:

в обычном состоянии видно совсем небольшая его часть (справа на весь экран в высоту) и кнопка при нажатии на котрой меню плавно выезжает (опять же продолжает находится справа страницы и во всю высоту) и в нём содержаться ссылки разделов которые загружаются с помощью AJAX из БД, при нажатии на названия этих разделов из них "выпадают" ссылки на их подразделы (тоже сделано на AJAX).

PS. очень важно: надо использовать чистый AJAX, без jQuery, Prototype и т.д.

Извиняюсь, уже сделал сам (мне надо было это рано утром, а то проект не успевал сдать). Извините за то, что отнял время!