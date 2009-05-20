Совмещение авторизации или портирование сайта

Имеется сайт obmenigr.ru и форум при нем. Требуется: совместить авторизацию сайта с авторизацией форума.Блок авторизации и логина уже имеется. Сайт написан с применением ООП и MVC.

Если это покажется сложным - может имеет смысл портировать его на движок СМS, переписав блоки продажи и обмена.

Срок - 2 недели, начальная стоимость - 2000 wmr