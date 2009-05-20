Совмещение авторизации или портирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок159 просмотров

Имеется сайт obmenigr.ru и форум при нем. Требуется: совместить авторизацию сайта с авторизацией форума.Блок авторизации и логина уже имеется. Сайт написан с применением ООП и MVC.

Если это покажется сложным - может имеет смысл портировать его на движок СМS, переписав блоки продажи и обмена.

Срок - 2 недели, начальная стоимость - 2000 wmr

16 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

littleBuddha
Владислав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

littleBuddha
Владислав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад