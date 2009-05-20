Исправить флешку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки202 просмотра

Исправить косяки в флешке: http://www.sigpanama.com/joomla/index.php

Joomla
16 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Крупный проект PHP/PostgreSQL

    $5000

    Компания Вебекс (webex.com.ua, futurevision.com.ua) ищет команду web-программистов для работы над проектом с использованием технологий PHP/PostgreSQL. Проект предварительно рассчитан на 400 человеко-часов. Требования к кандидатам: - Опыт работы с PHP ...

    AJAXMySQLPHPPostgreSQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Инвестиционный фонд на готовом скрипте

    Добрый день! Есть работающий инвестиционный фонд, построенный на доверительных отношениях вкладчиков из разных стран. Количество участников растет, поэтому появилась идея создания автоматизированного приема платежей и выплат процентов его участникам посредством интернет-технологий. Существуют готовые ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вписать скрипт новостей

    Добрый вечер. Требуется программист для доработок http://sagy.ru/ Для начало нужно вписать в админ панель любой скрипт новостей с RSS и выводить анонс последний новости на месте этих слов ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Импорт погоды на сайт

    Требуется ультра простая вещь. импорт погоды. http://meteoinfo.ru/xml-tech здесь вся информация включая готовые коды парсера. Из полученных данных нужно выводить только температуру ночью и днем на текущий день. Выводить это нужно в пустые места нерабочего ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Форма бронирования/калькулятор для html-сайта

    $250

    Нужно сделать аналог этой форме бронирования/калькулятору: www.dolinasukko.ru/reserv.. так же с выводом квитанции или счета в дальнейшем должна быть возможность менять/добавлять цифры, поля и пр. сайт сделан на HTML в ...

    HTML
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен скрипт

    Необходим скрипт (желательно на PHP) делающий перестановки/подстановки в текстовом файле. Должны поддерживаться регулярные выражения. Например: текст: (а,что) если на выходе: a что, а если ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет проект с видео телефонией

    $500

    Сейчас я приведу описание самых сложных моментов в реализации нужного мне сайта. 1. Мне нужно, чтобы пользователи сайта через его интерфейс (в своих профилях) могли общаться, как по скайпу (то есть интерфейс профилей будет ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад