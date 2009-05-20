Нужен специалист который разбирается в wordpress. При переносе сайта на новый хостинг что-то неправильно перенес, выдает ошибку. Для просмотра ошибки, которую выдает скрипт, авторизируйтесь по ссылке: ...
Панель форматирования текста
Нужно сделать панель форматирования текста как на странице: http://vkontakte.ru/notes.php?act=new
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