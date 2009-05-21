Некорректное отображение в ie6

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Завершен4 заявки113 просмотров

Сайт umls.ru. В ie7 и ff все показывается как надо, в ie6 все плывет. Надо подправить верстку для этого браузера.

Сайт на CMS, для этого надо подредактировать 2 файла темы оформления.

16 лет назад
digital_sword
Александр 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно
Александр - отличный заказчик. Четко сформулировал задание, сам обладает неплохими техническими знаниями, приятен в общении. Понравилось работать, удачи Александр!

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A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад