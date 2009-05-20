Нужна Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22, тоесть если человек регится на сайте то он должен автоматом регится на форуме, а также наоборот если регится на форуме то должно регится автоматом на сайте !

- Нужно полное краткое описание к тому как это сделать !

- Сайт уже установлен и пользователи зарегиные на сайте, а также на форуме не должны слететь !