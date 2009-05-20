Программирование WordPress

Необходимые файлы и настройки:

Сборка wordpress-2.6.1

Сейчас с помощью плагина Register Plus сделано так, что Фамилия и Имя ($first_name, $last_name) являются обязательными при регистрации.

Задачи

1. Сделать так чтобы при регистрации в БД в поле display_name таблицы wp_users записывались «Фамилия Имя».

2. Если при входе в аккаунт пользователь меняет Фамилию и (или) Имя, нужно чтобы display_name менялось автоматически на «НоваяФамилия НовоеИмя».

Задачи выполняются написанием плагина либо внесением модификаций в стандартные файлы.

Примечание: по умолчанию в wordpress в качестве display_name записывается логин, об этом свидетельствуют строки в файле wp-includes/registration.php

if ( empty($display_name) )

$display_name = $user_login;

$display_name = apply_filters('pre_user_display_name', $display_name);