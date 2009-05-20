Создание компонента для Joomla -ежедневный прогноз

Компонент ежедневные прогнозы.

Необходимо создать компонент ежедневные прогнозы, отображающий ежедневный астрологический прогноз. Данные вносятся админом через админку.

Компонент, модуль уже существует – не joomla

Пример

http://new.astrolog.ru/forecast/daily/2009-05-19

вот как выглядит сам прогноз

Данные вносятся админом - а именно - описание на сегодня и далее выбор в табличке параметров...

Описание ниже таблички - стандартное - выводится всегда.

Дополнительно: админ должен иметь возможность удалять предыдущие прогнозы, редактировать – то есть иметь список прогнозов по датам.