Скрипт мототестов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок561 просмотр

Нужно сделать такой скрипт, который будет проводить тестирование.

Тесты имеют такой вид:

Вопрос.

Ответ1

Ответ2

Ответ3

Думаю сделать так: чеовек решает тесты, в конце ему выдает результат и показывает ответы, на которые он неправильно ответил с обьяснениями на неправильный ответ.

Для этого мне нужно вбить в админку получается такие строки:

Вопрос.

Правильный ответ

Неправильный+правильное обьянение, если выберет этот

Неправильный+правильное обьянение, если выберет этот.

Думаю структуру такую, если у вас есть конструктивные предложения по поводу структуры, то это только плюс.

Скрипт нужно сделать так, чтоб я потом мог добавлять новые тесты без вас.

P.S.: это все нужно прикрутить в Joomla 1.5 к сайту http://motoshkola.com

Joomla
16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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