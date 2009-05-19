Скрипт мототестов.

Нужно сделать такой скрипт, который будет проводить тестирование.

Тесты имеют такой вид:

Вопрос.

Ответ1

Ответ2

Ответ3

Думаю сделать так: чеовек решает тесты, в конце ему выдает результат и показывает ответы, на которые он неправильно ответил с обьяснениями на неправильный ответ.

Для этого мне нужно вбить в админку получается такие строки:

Вопрос.

Правильный ответ

Неправильный+правильное обьянение, если выберет этот

Неправильный+правильное обьянение, если выберет этот.

Думаю структуру такую, если у вас есть конструктивные предложения по поводу структуры, то это только плюс.

Скрипт нужно сделать так, чтоб я потом мог добавлять новые тесты без вас.

P.S.: это все нужно прикрутить в Joomla 1.5 к сайту http://motoshkola.com