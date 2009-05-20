NBA LIVE 08. 1 существует база данных игроков данной игры(имя фамилия, рост, вес, фото и около 15 цифровых характеристик каждой способности игрока, например бросок 90, скорость 85, пас 75). необходимо отображение всей этой ...
Доделать CMS и сайт
Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто сможет все сдать в понедельник.
По предоплате согласен работать с Москвичами. Хотя сайт простой, делается быстро, смысла встречаться думаю нет, перечислю деньги как будет готова работа.
PS!
Дизайн уже сверстан и интегрирован в ЦМС, которая уже залита на хостинг..Человек недоделав пропал..
Но все доделано не доконца.
1. Нужно сделать чтобы главная страница открывалась как в макете с 4 картинками
2. Пункт меню при наведении мышки должен меняться на синий цвет как макете
3. Нужно сделать подразделы как в макете и прайс с прокруткой, чтобы расшифровка всегда была в поле зрения, даже если прайс будет длинный
4. В контактах должна быть форма отправки сообщения на имейл
5. и Сайт должен быть доступен для просмотра всем пользователям, а то сейчас там весит .что нет прав для просмотра
СMS Jostina
кто в силах доделать? нужно до завтра до 12.00
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