Доделать CMS и сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок266 просмотров

Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто сможет все сдать в понедельник.

По предоплате согласен работать с Москвичами. Хотя сайт простой, делается быстро, смысла встречаться думаю нет, перечислю деньги как будет готова работа.

PS!

Дизайн уже сверстан и интегрирован в ЦМС, которая уже залита на хостинг..Человек недоделав пропал..

Но все доделано не доконца.

1. Нужно сделать чтобы главная страница открывалась как в макете с 4 картинками

2. Пункт меню при наведении мышки должен меняться на синий цвет как макете

3. Нужно сделать подразделы как в макете и прайс с прокруткой, чтобы расшифровка всегда была в поле зрения, даже если прайс будет длинный

4. В контактах должна быть форма отправки сообщения на имейл

5. и Сайт должен быть доступен для просмотра всем пользователям, а то сейчас там весит .что нет прав для просмотра

СMS Jostina

www.z112011.infobox.ru

кто в силах доделать? нужно до завтра до 12.00

16 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TipTop
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
1 день
Огромная благодарность Николаю за работу над системой управления и самим сайтом. Я еще не встречал, чтобы незнакомый человек да и среди знакомых, чтобы шел большой контакт, уступки, имел огромную выдержку и терпение просидеть всю ночь для того, чтобы на утро все работало с нуля как часики!!!! Николай выполнил все быстро, четко по заданию, предлагал свои интересные идеи реализации, задалав вопросы и прислушивался к каждой моей просьбе. Работа выполнена на высоком качественном уровне. Обязательно обращусь к Николаю с новым проектом.
Спасибо, за предоставленную работу! Все было супер!

Заявки фрилансеров

TipTop
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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