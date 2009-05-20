Доделать CMS и сайт

Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто сможет все сдать в понедельник.

По предоплате согласен работать с Москвичами. Хотя сайт простой, делается быстро, смысла встречаться думаю нет, перечислю деньги как будет готова работа.

PS!

Дизайн уже сверстан и интегрирован в ЦМС, которая уже залита на хостинг..Человек недоделав пропал..

Но все доделано не доконца.

1. Нужно сделать чтобы главная страница открывалась как в макете с 4 картинками

2. Пункт меню при наведении мышки должен меняться на синий цвет как макете

3. Нужно сделать подразделы как в макете и прайс с прокруткой, чтобы расшифровка всегда была в поле зрения, даже если прайс будет длинный

4. В контактах должна быть форма отправки сообщения на имейл

5. и Сайт должен быть доступен для просмотра всем пользователям, а то сейчас там весит .что нет прав для просмотра

СMS Jostina

www.z112011.infobox.ru

кто в силах доделать? нужно до завтра до 12.00