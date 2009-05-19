Запись голоса с микрофона и аплоад на сервер(new!)

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки349 просмотров

Тем, кто уже видел этот проект (ТЗ) вчера: предыдущее ТЗ было упрошено, убрали запись видео, оставили только звук!

Необходимо реализовать средствами флеша (_без использования медиа-сервера типа Red5_) запись звука с микрофона с дальнейшим вводом названия записи, имени отправителя и т.п., и последующей отправкой полученных данных на сервер. Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть будет реализована нами.

Окончательный бюджет указан.

ТЗ прикреплено. Пожалуйста, хотя бы просмотрите, прежде чем отвечать.

16 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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