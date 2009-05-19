Доброе время суток фрилансеры ! Очень простое задание нужно настроить установить ФОТОГАЛЕРЕЮ (http://www.zenphoto.org/zenphoto/) вот тут интересный пример галлереи с опцией оставлять коменты под фотографиями.... 1. адресс сайта где будет размещена ...
Запись голоса с микрофона и аплоад на сервер(new!)
Тем, кто уже видел этот проект (ТЗ) вчера: предыдущее ТЗ было упрошено, убрали запись видео, оставили только звук!
Необходимо реализовать средствами флеша (_без использования медиа-сервера типа Red5_) запись звука с микрофона с дальнейшим вводом названия записи, имени отправителя и т.п., и последующей отправкой полученных данных на сервер. Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть будет реализована нами.
Окончательный бюджет указан.
ТЗ прикреплено. Пожалуйста, хотя бы просмотрите, прежде чем отвечать.
Заявки фрилансеров
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