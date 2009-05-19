Запись голоса с микрофона и аплоад на сервер(new!)

Тем, кто уже видел этот проект (ТЗ) вчера: предыдущее ТЗ было упрошено, убрали запись видео, оставили только звук!

Необходимо реализовать средствами флеша (_без использования медиа-сервера типа Red5_) запись звука с микрофона с дальнейшим вводом названия записи, имени отправителя и т.п., и последующей отправкой полученных данных на сервер. Детальное ТЗ прикреплено ниже. Серверная часть будет реализована нами.

Окончательный бюджет указан.

ТЗ прикреплено. Пожалуйста, хотя бы просмотрите, прежде чем отвечать.