Необходимо доработать и прикрутить сайт на cms, предпочтительно на Wordpress, но пойдут и другие cms (Drupal, Joomla и т.д., т.е. здесь у вас, в принципе, свобода выбора).

Есть набор html страниц, а также полностью файлы style.css и (для Wordpress rtl.css) Необходимо дописать php файлы, чтобы шаблон работал.

Пишите цену и сроки.

Спасибо за внимание.