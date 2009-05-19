Flash-ролик "Звонок"

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Компания объявляет о конкурсе на вакантную должность flash-аниматора (Украина, Днепропетровск).

Конкурс проводится для определения потенциала, креативности и знаний кандидата, его организованности и способности вкладываться в сроки. Собеседование, цель которого - определить подходит ли кандидат нашей команде разработчиков, будет проводиться с самым успешным кандидатом.

Конкурсное задание:

Каждый кандидат должен создать короткий анимарованный ролик во флеше. Это видео должно бтыь выдержано в стиле роликов на сайте компании: www.ucilia.com.

Сценарий:

Человек (мужчина/ женщина) звонит. Он/она поднимает труку, набирает номер, говорит, кладет трубку. Фон: офис, дом или улица. Телефон: обычный или мобильный.

Конкурс заканчивается 15 июня, каждый участник сможет показать результаты.

Резюме в формате .txt присылайте на email: [email protected]