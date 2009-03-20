Ты любишь заниматься программированием и хочешь сделать карьеру в этой области? Интересная карьерная возможность для молодых php- и web-разработчиков. Европейская интернет-компания ищет 6 разработчиков на полный рабочий день. Разработчики получат возможность обучаться ...
В настоящее время проводится конкурс на замещение вакантных позиций:
- php-программист
- java-программист
- SEO
Приветствуем студентов и опытных программистов.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
В команду требуется SEO для постоянной работы в Днепропетровске. Требования: - английский язык (продвинутый уровень) - отличное умение ориентироваться в интернете - общительность - творческое мышление - ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт15 лет назад
В команду на постоянную работу в Днепропетровске требуется php-программист. Требования: - php - javascipt - css - mysql - apache - linux - технический ...Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.Верстка полиграфии41 заявкаЗакрыт16 лет назад
1 Общие положения 1.1 Цель Интернет-компания объявляет конкурс на должность php-разработчика. Конкурс по коду проводится для определения потенциала и знаний веб-кода кандидата, его организованности и способности вкладываться в поставленные сроки. Собеседование, цель которого - ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Компания объявляет о конкурсе на вакантную должность flash-аниматора (Украина, Днепропетровск). Конкурс проводится для определения потенциала, креативности и знаний кандидата, его организованности и способности вкладываться в сроки. Собеседование, цель которого - определить подходит ли кандидат ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется переводчик на хорватский язык. Опыт работы.Переводы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Швейцарской компании на постоянную удаленную работу требуется веб-разработчик. Требования к кандидатам: PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL, MySQL; Apacher server; Linux. Английский язык. Работа в команде, на результат. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад