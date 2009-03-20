Vinil

Компания Интернет Vinil

 
53 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Веб-разработка, веб-дизайн, интернет-маркетинг

В настоящее время проводится конкурс на замещение вакантных позиций:

- php-программист

- java-программист

- SEO

Приветствуем студентов и опытных программистов.

  • Web-developer

    Ты любишь заниматься программированием и хочешь сделать карьеру в этой области? Интересная карьерная возможность для молодых php- и web-разработчиков. Европейская интернет-компания ищет 6 разработчиков на полный рабочий день. Разработчики получат возможность обучаться ...

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    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется SEO

    $300

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    Закрыт
    15 лет назад

  • Обложка для книги

    $50

    Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.

    Верстка полиграфии41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Php developer Dnepropetrovsk

    1 Общие положения 1.1 Цель Интернет-компания объявляет конкурс на должность php-разработчика. Конкурс по коду проводится для определения потенциала и знаний веб-кода кандидата, его организованности и способности вкладываться в поставленные сроки. Собеседование, цель которого - ...

    AJAXApacheCSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash-ролик "Звонок"

    Компания объявляет о конкурсе на вакантную должность flash-аниматора (Украина, Днепропетровск). Конкурс проводится для определения потенциала, креативности и знаний кандидата, его организованности и способности вкладываться в сроки. Собеседование, цель которого - определить подходит ли кандидат ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб-разработчик

    Швейцарской компании на постоянную удаленную работу требуется веб-разработчик. Требования к кандидатам: PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL, MySQL; Apacher server; Linux. Английский язык. Работа в команде, на результат. ...

    CSSHTMLJavaScriptLinuxMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад