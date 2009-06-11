Обложка для книги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт41 заявка1338 просмотров
#1$

Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.

16 лет назад
Vinil
53 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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