Приватный заказ пользователь Алексей (Steerch) Шарков
Обложка для книги
Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.
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