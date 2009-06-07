Нужен плакат для рекламы служы такси. Формат - А3 Место размещения - салон красоты Тематика - реклама службы такси Цель - заказ такси Информация, которая должна быть ...
Разработка пригласительного
Разработка макета пригласительного, включающего 3 активные зоны:
1- лицевая сторона: рисунок/иллюстрация на заявленную тематику
2- Внуренняяя верхняя часть: текст на полупрозрачном фоне
3- Внутренняя нижняя часть : активная зона с модифицированным логотипом компании.
срок исполнения - 1 неделя.
полное тех задание - для выбранного кандидата.
Заявки фрилансеров
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