По готовым растровым эскизам собрать в векторе - конверт а4 - конверт евро - папка для бумаг - визитка - бланк - бумага для заметок ...
Подготовить визитку к печати в типографии
Так есть дизайн рекламки 90х50мм
Нужно подготовить его к печати - выносы, текст и шрифт сделать картиной и т.п. мелочи
Есть готовый дизайн и текст в АИ, нужно просто все оработать чтобы было все хорошо, у самого опыта нету в данном деле подготовки.
Бюджет до 1500 руб - ЯД, WM
icq 288-531-231
Срок - к понедельнику в течение дня.
З,Ы, придётся поставить арабский шрифт )
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