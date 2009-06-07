Подготовить визитку к печати в типографии

Так есть дизайн рекламки 90х50мм

Нужно подготовить его к печати - выносы, текст и шрифт сделать картиной и т.п. мелочи

Есть готовый дизайн и текст в АИ, нужно просто все оработать чтобы было все хорошо, у самого опыта нету в данном деле подготовки.

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З,Ы, придётся поставить арабский шрифт )