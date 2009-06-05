Нужно отрисовать контур в вектор

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки295 просмотров

Нужно отрисовать Контур В Вектор Техническое задание в приложение

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nabiev
Ленар 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Хотелось выразить огромную благодарность специалисту Набиев Ленар (Nabiev) за работу над нашим проектом. Все пожелания и дополнения выполнялись в самые короткие сроки. Рекомендую. Работа выполнена на 5+. Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Работа выполнена на высоком уровне; – Цена приемлимая; – Выполнена в срок; – Конечный результат полность устроил; – Результат можете посмотреть в его портфолио;

Заявки фрилансеров

Nabiev
Ленар 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка

    $40

    Необходимо выполнить верстку брошюры ф.А5 для последующего тиражирования методом струйной печати используемой в оборудовании типа "Ризограф", "Дубликатор" и пр. Программное обеспечение выбирается исполнителем по собственному усмотрению, но в обязательном порядке должно соответствовать стандартам и требованиям ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн карманного календаря для турклуба

    $50

    Бюджет: до 1000 р. Дизайн: необходимо разработать дизайн для карманного календаря с рекламой турклуба. Стилистика любая, соответствующая тематике. Данные о компании см. на www.club-perexod.ru Тендер для фрилансеров, ТЗ ...

    Верстка полиграфии32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн квартального календаря

    Добрый день. Требуется выполнить дизайн квартального календаря с часами - шапка плюс 3 поля печати – для авиационно-туристического агентства (авиа и ж/д. перевозки). Размер шапки: 380 х 220мм; размер подложки: 380 х 210мм; ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подгововить промо

    $100

    Нужно сделать промо материал для фирмы оказывающей сервисы для дома 1. Реклама на досках объявлений в подъездах 2. Визитки 3. Сделать баннеры для рекламы на сайтах

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание макета двусторонней листовки формата А4

    Необходимо оперативно сделать макет двусторонней листовки формата А4. Сельхозтематика. Все материалы есть, придумывать почти ничего не нужно. Одна сторона: картинки + логотипы, адреса; вторая - технические характеристики, надерганные с других листовок. ...

    Верстка полиграфии61 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн визитки

    Доброе время суток! требуется дизайн визитки сфера деятельности: деревообработка (и всем что с этим связано) + строительные услуги ожидаю предложений только здесь, спасибо за ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изображение сертификата

    $50

    Необходимо разработать и нарисовать изображение сертефиката. Сертефикат будет выдаваться на сайте http://estandards.ru всем обменным пунктам, которые выкладывают курс по станадарту, про который написано на этом сайте. Необходимо выполнить следующие условия: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн ярлыка и картонной этикетки для одежды

    $30

    Нужно сделать дизайн картонной этикетки для брэнда молодежных футболок IDOL. Двухсторонний. Цветность и сложность дизайна не ограничена. И дизайн "бирки" с размером в векторе 1 цвет. Под "биркой" подразумевается печатное лого с размером футболки, которое ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна афиша формата А2

    Собственно суть проекта: разработка дизайна для около 10 афиш еженедельно формата А2 для ночного клуба. Рассматриваются предложения только с указанием конкретной стоимости 1 афиши, количество часов необходимых для создания макета. Отписывать только здесь, никаких личек, ...

    Верстка полиграфии44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад