Добрый день.

Требуется выполнить дизайн квартального календаря с часами - шапка плюс 3 поля печати – для авиационно-туристического агентства (авиа и ж/д. перевозки). Размер шапки: 380 х 220мм; размер подложки: 380 х 210мм; размер блока: 340 х 158мм. Работа будет состоять из двух частей:

1) Разработка эскизов - 3 варианта в низком разрешении. После выбора Заказчиком одного варианта мы оплачиваем эту часть работы. Далее макет высылается нам по эл почте.

2) Доработка макета, насыщение его текстами. Эта работа планируется в августе и будет оплачена вторым траншем.

Прошу указывать две цены на обе части работы.

Требования к макету в приложенном файле.

Спасибо.