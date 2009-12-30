ergo_sum

Агентство Рекламное ergo_sum

 
28 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Статьи, контент, наполнение

ООО «Дан-Пресс» - команда профессионалов, почти 10 лет назад отвоевавшая свое место под рекламным солнцем Москвы. Основные направления работы: дизайн, разработка логотипов, полиграфия, редактирование и коррекция текстов, копирайтинг.

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