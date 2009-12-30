Статьи, контент, наполнение
ООО «Дан-Пресс» - команда профессионалов, почти 10 лет назад отвоевавшая свое место под рекламным солнцем Москвы. Основные направления работы: дизайн, разработка логотипов, полиграфия, редактирование и коррекция текстов, копирайтинг.
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Портфолио
- Резюме154 просмотра
- Тестовое задание153 просмотра
- Оборудоавание для бань и саун. Каталог.164 просмотра
- Без названия156 просмотров
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