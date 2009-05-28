Добрый день.Нужен стильный дизайн флаера для вип мероприятие в клубе. размер дин ланг 9,9*21,0 см .Флаер двух стороний.Приветствуются тёмные цвета (чёрный,тёмнофиолетовый,бардовый,тёмнокрасный,тёмносерый) также могут присутсвовать цвета золотой,серебрянный,белый,жёлтый и т.д.Можете также добовлять свои идеи.

На главной странице не будет много текста.только самое главное.можно добавить картинки красной дорожки ,силуэты вип гостей,лимузины,вообщем атрибутику вип шика и того подобного.на обратной стороне будет немного текста о мероприятие.можно поставить фотки клуба если они подойдут под дизайн флаера.Фоном флаера моежт также служить фон похожий на фон на странице.тоесть обои 70х.похожие обои присутсвуют на сайте www.sohorooms.com

Жду ваши предложения.