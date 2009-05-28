Добрый день.Нужен красивый,стильный флаер для открытие вип клуба.Желательно также вариант с флешем.тоесть оживить флаер для сайта,добавить эффекты пириливания лого и т.д.Сроки очень маленькие.Желательно сегодня посмотреть наброски.Флаер дин ланг.9,9*21,0 см.две стороны .Приветствуются тёмные тона.Все подробности и ...
Дизайн флаера
Добрый день.Нужен стильный дизайн флаера для вип мероприятие в клубе. размер дин ланг 9,9*21,0 см .Флаер двух стороний.Приветствуются тёмные цвета (чёрный,тёмнофиолетовый,бардовый,тёмнокрасный,тёмносерый) также могут присутсвовать цвета золотой,серебрянный,белый,жёлтый и т.д.Можете также добовлять свои идеи.
На главной странице не будет много текста.только самое главное.можно добавить картинки красной дорожки ,силуэты вип гостей,лимузины,вообщем атрибутику вип шика и того подобного.на обратной стороне будет немного текста о мероприятие.можно поставить фотки клуба если они подойдут под дизайн флаера.Фоном флаера моежт также служить фон похожий на фон на странице.тоесть обои 70х.похожие обои присутсвуют на сайте www.sohorooms.com
Жду ваши предложения.
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