Дизайн флаера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт51 заявка610 просмотров

Добрый день.Нужен стильный дизайн флаера для вип мероприятие в клубе. размер дин ланг 9,9*21,0 см .Флаер двух стороний.Приветствуются тёмные цвета (чёрный,тёмнофиолетовый,бардовый,тёмнокрасный,тёмносерый) также могут присутсвовать цвета золотой,серебрянный,белый,жёлтый и т.д.Можете также добовлять свои идеи.

На главной странице не будет много текста.только самое главное.можно добавить картинки красной дорожки ,силуэты вип гостей,лимузины,вообщем атрибутику вип шика и того подобного.на обратной стороне будет немного текста о мероприятие.можно поставить фотки клуба если они подойдут под дизайн флаера.Фоном флаера моежт также служить фон похожий на фон на странице.тоесть обои 70х.похожие обои присутсвуют на сайте www.sohorooms.com

Жду ваши предложения.

16 лет назад
handy
Дима 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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