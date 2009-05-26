Нарисовать троллы для рекламы кофе
Макеты визиток
Необходимы макеты визиток.
Нужны макеты разные и много.
Необходимы исходники макетов.
Можете предложить даже готовые макеты разработаны ранее.
В личку не писать, проект скрытый.
Я создаю сайт с онлайн заказом визиток
по этому макетов нужно чем больше тем лучше и разных.
Необходимо как минимум 100 макетов.
Заявки фрилансеров
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