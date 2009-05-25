Сделать простенький эффектный макет флаера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт27 заявок404 просмотра

Всем привет.

Нужно сделать фраер.

Ищется исполнитель с хорошим опытом создания макетов флаеров и пригласительных.

Желательно из Киева.

По Макету.

Флаер двухсторонний, размеры 20см х 20 см.

Фон чёрный.

http://fileshare.in.ua/2056058/ - здесь всё необходимое - текстовка, варианты для фона, логотип, плюс макет предыдущего флаера на всякий случай.

Надо сделать 2 варианта с двумя фонами:

- Желтое авто. Передная сторона и задняя сторона флаера соответственно с засветленным или затемненным фоном передней и задней частью машины на всю ширину (но что бы текст информационной части был виден). Разместите како-то лого, что бы было в унисон с фоном.

- 2 Форда. разрезать их и просто разнести по сторонам, между ними будет текстовая область

На обратной части - логотип крупным планом + какие-то узорчики, и надпись Supercar Rally

Главная сторона флаера будет информационной

Тыльная сторона - просто эффектный коллаж, или подборка фото, или логотип на всю площадь...

За все про всё - 10$.

Торга не будет.

Жду ваших предложений.

16 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад

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