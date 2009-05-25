Итак необходим оригинальный дизайн дисконтных карт с нумерацией предназначенных для скидок.Тематика салюты фейерверки,запуск фейерверков. Предполагаем 3 вида дисконтных карт: 1.Скидка 5% фон белый с розовыми,голубыми яркими тонами,нумерация золотая 2.Скидка ...
Сделать простенький эффектный макет флаера
Всем привет.
Нужно сделать фраер.
Ищется исполнитель с хорошим опытом создания макетов флаеров и пригласительных.
Желательно из Киева.
По Макету.
Флаер двухсторонний, размеры 20см х 20 см.
Фон чёрный.
http://fileshare.in.ua/2056058/ - здесь всё необходимое - текстовка, варианты для фона, логотип, плюс макет предыдущего флаера на всякий случай.
Надо сделать 2 варианта с двумя фонами:
- Желтое авто. Передная сторона и задняя сторона флаера соответственно с засветленным или затемненным фоном передней и задней частью машины на всю ширину (но что бы текст информационной части был виден). Разместите како-то лого, что бы было в унисон с фоном.
- 2 Форда. разрезать их и просто разнести по сторонам, между ними будет текстовая область
На обратной части - логотип крупным планом + какие-то узорчики, и надпись Supercar Rally
Главная сторона флаера будет информационной
Тыльная сторона - просто эффектный коллаж, или подборка фото, или логотип на всю площадь...
За все про всё - 10$.
Торга не будет.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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