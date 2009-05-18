Ищем дизайнера для отличного дизайна визиток. Стучите в аську ICQ#: 404356099
Дизайн и верстка каталога
Каталог строительной компании: 20 полос формата А4 плюс обложка.
В дизайне присутствуют элементы фирменного стиля.
В работе потребуются фотографии тематики: проектирование промышленных зданий (ПЗ), строительство ПЗ, бизнес, склад внутри, люди на складе, товар на складе.
Текст предоставлю.
Дизайн лаконичный - европейский. Шведский минимализм.
Плюс дизайн пластиковой карты (скидочной) в едином с каталогом стиле.
Оплата желательно по безналу. Варианты рассматриваются!
Прошу предоставить в качестве примера подобную работу.
Заявки фрилансеров
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