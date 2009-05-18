Дизайн и верстка каталога

Для турфирмы Роялтур / Royaltour. "Просто отдохни". (НЕ королевский отдых, НЕ вип, НЕ эксклюзив). 1. Конверт для билетов. Размер в сложенном виде под стандарстный авиа- или ж/д-билет (105х220). ...