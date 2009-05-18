Дизайн и верстка каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт65 заявок877 просмотров

Каталог строительной компании: 20 полос формата А4 плюс обложка.

В дизайне присутствуют элементы фирменного стиля.

В работе потребуются фотографии тематики: проектирование промышленных зданий (ПЗ), строительство ПЗ, бизнес, склад внутри, люди на складе, товар на складе.

Текст предоставлю.

Дизайн лаконичный - европейский. Шведский минимализм.

Плюс дизайн пластиковой карты (скидочной) в едином с каталогом стиле.

Оплата желательно по безналу. Варианты рассматриваются!

Прошу предоставить в качестве примера подобную работу.

16 лет назад
Paragraff
Эдвард 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)

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